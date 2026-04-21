Три кандидата на пост Патриарха будут отобраны 28 апреля

21.04.2026 19:46





В Грузинской православной церкви заявили, что заседание Священного Синода состоится 28 апреля.



По их информации, на заседании Синода 28 апреля будут отобраны три кандидата на пост Патриарха.



«28 апреля текущего года в 12:00 в Патриархии Грузии состоится заседание Священного Синода. На этом заседании будут выбраны три кандидатуры на Патриарший престол», — говорится в распространённой информации.





