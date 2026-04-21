В Грузии установят дополнительные станции для контроля качества воздуха
21.04.2026 18:21
На данный момент в стране действует всего 15 подобных пунктов, но к лету этого года Агентство по охране окружающей среды планирует увеличить их количество до 25 стационарных и 3 мобильных станций.
Согласно отчёту ведомства, в 2025 году непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется с помощью автоматических станций в Тбилиси (5 штук), Рустави, Батуми, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Местии и Зугдиди.
▪️ Тбилиси — пр. Церетели 105, пр. Казбеги в парке им. Васо Годзиашвили, Варкетили 3 рядом с домом №325, пр. Агмашенебели в парке Роз, пр. Маршала Геловани 34,
▪️ Рустави — ул. Батуми 19 и около ул. Клдиашвили
▪️ Кутаиси — ул. Ладо Асатиани 98 и пересечение ул. Ниношвили и пр. Агмашенебели,
▪️ Батуми — Парк 6 мая и ул. Абусеридзе 1
▪️ Зугдиди — пр. Руставели 192
▪️ Ахалцихе — ул. Аспиндза 18
▪️ Телави — ул. Диди Квирике 43
▪️ Местиа — в черте города
А вот список локаций, где планируют разместить новые станции в этом году:
▪️ Поти
▪️ Озургети
▪️ Зестафони
▪️ Село Тазакенди (Гардабанский муниципалитет)
▪️ Гори
▪️ Болниси
▪️ Сигнахи
▪️ Чиатура
▪️ Национальный парк Боржоми-Харагаули
Пользуясь случаем, напомним, что самостоятельно следить за качеством воздуха в Грузии можно на портале IQ Air и сайте агентства по охране окружающей среды.
