В Грузии установят дополнительные станции для контроля качества воздуха

21.04.2026 18:21





На данный момент в стране действует всего 15 подобных пунктов, но к лету этого года Агентство по охране окружающей среды планирует увеличить их количество до 25 стационарных и 3 мобильных станций.



Согласно отчёту ведомства, в 2025 году непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется с помощью автоматических станций в Тбилиси (5 штук), Рустави, Батуми, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Местии и Зугдиди.



▪️ Тбилиси — пр. Церетели 105, пр. Казбеги в парке им. Васо Годзиашвили, Варкетили 3 рядом с домом №325, пр. Агмашенебели в парке Роз, пр. Маршала Геловани 34,

▪️ Рустави — ул. Батуми 19 и около ул. Клдиашвили

▪️ Кутаиси — ул. Ладо Асатиани 98 и пересечение ул. Ниношвили и пр. Агмашенебели,

▪️ Батуми — Парк 6 мая и ул. Абусеридзе 1

▪️ Зугдиди — пр. Руставели 192

▪️ Ахалцихе — ул. Аспиндза 18

▪️ Телави — ул. Диди Квирике 43

▪️ Местиа — в черте города



А вот список локаций, где планируют разместить новые станции в этом году:



▪️ Поти

▪️ Озургети

▪️ Зестафони

▪️ Село Тазакенди (Гардабанский муниципалитет)

▪️ Гори

▪️ Болниси

▪️ Сигнахи

▪️ Чиатура

▪️ Национальный парк Боржоми-Харагаули



Пользуясь случаем, напомним, что самостоятельно следить за качеством воздуха в Грузии можно на портале IQ Air и сайте агентства по охране окружающей среды.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





