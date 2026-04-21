В первом квартале 2026 года Грузию посетили на 0,2% меньше туристов, чем год назад
21.04.2026 18:13
В первом квартале 2026 года количество иностранных туристов, посетивших Грузию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 0,2%.
Спасли статистику и показатели, успешные новогодние праздники и февраль. Рейсы в те дни были частые и полные пассажиров, казино в Батуми успешно работали, а снега на горнолыжных курортах много даже сейчас. С началом войны в Персидском заливе, ситуация немного поменялась и рынки туризма в Грузию тоже.
Последние исследования компании Galt & Taggart говорят, что снижение, в основном обусловлено уменьшением числа однодневных посещений и транзита (-19,0% по сравнению с прошлым годом), в то время как число туристических посещений (таковыми считают более 24 часов в стране) увеличилось на +4,0% (85,2% от общего числа посещений).
В первом квартале 2026 года значительно сократилось число посетителей из следующих стран:
Израиль (-17,5%),
Иран (-48,8%),
Армения (-11,2%,
Индия (-29,5%),
Азербайджан (-8,1%).
Показатели были в значительной степени компенсировано увеличением числа въехавших посетителей из следующих регионов:
Европейского союза (+30,2% в годовом исчислении),
Турции (+5,8%),
России (+5,2%),
Китая (+48,6%),
Украины (+24,5%)
Саудовской Аравии (+36,6%).
