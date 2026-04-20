Пашинян рассказал об условиях, при которых Ереван будет готов подать заявку на членство в ЕС

20.04.2026 22:48





Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил условия, которые потребуют от Еревана формальной подачи заявки на членство в Евросоюзе.



Как сообщает «Арменпресс», Пашинян затронул этот вопрос во время презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданское соглашение».



«Республика Армения продолжит проводить необходимые реформы для соответствия критериям членства в ЕС до тех пор, пока полностью не выполнит эти требования. Когда Армения будет соответствовать критериям, членство станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять Армению. Если готов, то Армения подаст заявку на полноправное членство. Если нет, то реализация вышеупомянутых реформ все равно будет считаться стратегическим достижением, поскольку Армения будет полностью соответствовать европейским стандартам», — сказал Пашинян.



Кроме того, как отметил Пашинян, обсуждая отношения с Евразийским экономическим союзом, правительство Армении понимает, что невозможно быть одновременно членом Евразийского экономического союза и Евросоюза.



«Однако, пока реформы, направленные на сближение с Евросоюзом и соблюдение критериев членства, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Республика Армения останется членом этого союза и продолжит развивать торгово-экономические отношения со своими государствами-членами», — отметил премьер-министр Армении.







