Нефтяное пятно в Чёрном море движется к побережью Грузии

20.04.2026 23:04





Разлив произошёл 7 апреля недалеко от Анапы — предположительно, из‑за аварии с танкером «София». По предварительным данным, в море попало 300–350 тонн сырой нефти.



К 19 апреля часть загрязнения длиной 7 км и шириной 1,5 км достигла Туапсе. С 20 апреля под влиянием ветра и течений оно смещается на восток — в сторону Грузии.



Эколог и ихтиолог из Батуми Арчил Гучманидзе отмечает серьёзную угрозу для биоразнообразия и рыбных запасов Чёрного моря. Он надеется, что типичное течение в восточной части моря изменит траекторию пятна и унесёт его в сторону Сочи, не допустив загрязнения грузинского побережья.





