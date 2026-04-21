Глава СГБ Грузии стал генерал-майором
21.04.2026 16:44
Руководителю Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе присвоено высшее специальное звание государственного безопасности — генерал-майор. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«В соответствии с 6-м пунктом статьи 73 закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии»:
a) одобрить распоряжение президента Грузии от 20 апреля 2026 года №20/04/01 «О присвоении Мамуке Мдинарадзе высшего специального звания государственного безопасности — генерал-майора;
b) осуществить предусмотренную подпунктом «а» контрасигнацию (подписание) данного распоряжения президента Грузии», — говорится в распоряжении премьер-министра.
