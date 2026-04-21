Кобахидзе встретился с новым послом в Великобритании Ильей Дарчиашвили
21.04.2026 17:38
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенным послом Грузии в Великобритании Ильёй Дарчиашвили.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, стороны обсудили существующие отношения между Грузией и Великобританией.
Премьер поздравил дипломата с назначением на должность посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Илья Дарчиашвили в разные годы занимал пост министра иностранных дел Грузии. Также он был руководителем администрации правительства Грузии, занимал должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел, был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры, а также исполнительным директором Фонда муниципального развития Грузии.
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна