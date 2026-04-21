Кобахидзе встретился с новым послом в Великобритании Ильей Дарчиашвили

21.04.2026 17:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенным послом Грузии в Великобритании Ильёй Дарчиашвили.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, стороны обсудили существующие отношения между Грузией и Великобританией.



Премьер поздравил дипломата с назначением на должность посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Илья Дарчиашвили в разные годы занимал пост министра иностранных дел Грузии. Также он был руководителем администрации правительства Грузии, занимал должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел, был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры, а также исполнительным директором Фонда муниципального развития Грузии.





