Почему США должны восстановить отношения с Грузией - The National Interest

21.04.2026 17:05





Почему США должны восстановить отношения с Грузией — под таким заголовком американское издание The National Interest публикует авторскую статью.



Автором материала является научный сотрудник Института Дуная в Будапеште Стефано Арокки, который исследует политические вопросы Центральной и Восточной Европы.



Как отмечает Арокки, стратегическое положение и инфраструктура Грузии незаменимы для политики Вашингтона в направлении Южного Кавказа и Чёрного моря.



В статье говорится о визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан. По мнению автора, значение этого визита было недооценено.



«Этот визит вновь вывел Грузию в центр внимания, несмотря на то, что страна не входила в официальный маршрут Вэнса», — отмечается в статье.



«Грузия, которая когда-то занимала центральное место в политике США на Южном Кавказе, как будто «отошла» от Запада. Согласно этой версии, причиной является суверенная внутренняя и внешняя политика страны, сформировавшаяся в 2020-х годах, которая ставит её в один ряд с Россией и Китаем. Некоторые утверждают, что в результате её стратегическое значение снизилось, и именно это стало главной причиной обхода Тбилиси визитом Вэнса. По этой же логике Грузия стала менее привлекательной для Вашингтона и была частично заменена Арменией, которой руководит премьер-министр Никол Пашинян и которая сейчас находится на пике проевропейского энтузиазма», — говорится в статье.



Автор считает такую интерпретацию принципиально ошибочной, поскольку целью визита Вэнса была популяризация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), а не кавказское турне.



«Визит Вэнса не закрепил Армению как новый центр притяжения Южного Кавказа, что почти наверняка вызвало бы резкую реакцию Азербайджана. Тем не менее, эта неверная интерпретация распространилась в отдельных внешнеполитических кругах Европы и США. Даже незначительные возражения против её базовых предпосылок, например, относительно предполагаемого пророссийского курса Тбилиси, оказались вредными для формирования последовательной политики США в отношении Грузии», — отмечается в статье.



Далее автор утверждает, что охлаждение отношений США и Грузии, которые ранее были «хребтом» американской политики в регионе, продолжается уже около пяти лет, однако это не связано с отсутствием интереса со стороны Тбилиси.



Он отмечает неоднократные попытки Грузии наладить контакт с администрацией Трампа, а также то, что ухудшение отношений началось не с Тбилиси, а с Вашингтона.



В статье также говорится, что в Вашингтоне и Брюсселе антагонизм к Грузии часто объясняется предполагаемыми связями с Россией и Ираном, а также несогласием с западной либеральной политической повесткой, включая вопросы Украины, социальные темы и роль НПО.



Автор утверждает, что ЕС усиливал давление на Грузию, включая попытки введения санкций и ограничения визового режима для отдельных категорий граждан.



Также упоминаются попытки введения санкций против стратегической инфраструктуры, включая порт Кулеви.



В статье подчёркивается, что подобные обвинения не соответствуют международным оценкам, включая положительные отчёты МВФ и высокие показатели экономической свободы Грузии.



Отдельно упоминается законодательная инициатива «MEGOBARI Act» в Конгрессе США, которая предусматривает санкции против представителей грузинского правительства, но была приостановлена в Сенате.



В заключение автор приходит к выводу, что восстановление отношений США с Грузией является наиболее рациональным политическим решением.



Он утверждает, что Грузия идеологически ближе всего к текущей линии администрации Трампа, а её роль в «Среднем коридоре» и транспортной инфраструктуре делает её стратегически важным партнёром.



По мнению автора, Южный Кавказ без участия Грузии будет менее устойчивым в долгосрочной перспективе, а Вашингтону следует использовать текущие геополитические возможности для перезагрузки отношений с Тбилиси.







