СГБ Грузии: Россия использует оккупированные территории как рычаг давления на Тбилиси

21.04.2026 17:48





Служба государственной безопасности Грузии представила парламенту отчёт за 2025 год. Как и в предыдущие годы, согласно документу СГБ, «наибольшую угрозу национальной безопасности Грузии по-прежнему представляет оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона». В отчёте говорится, что службе приходилось в постоянном режиме реагировать на такие вызовы, как: мероприятия оккупационных сил, направленные на аннексию; незаконные задержания и так называемый процесс «бордеризации».



«Оккупационные силы активно используют происходящие на оккупированных территориях процессы как инструмент давления на Тбилиси и параллельно создают условия для осуществления аннексии в удобный момент», - отмечается в отчёте.



Для достижения этой цели, по данным службы, Россия использовала на этих территориях образовательные программы, а также «продолжала политику, направленную на дискриминацию проживающих в регионе грузин».



Здесь же указано, что из-за прямого включения России в процессы в Абхазии наблюдается рост антироссийских настроений.



В Цхинвали же отмечается тяжёлая социально-экономическая ситуация.



Бордеризация

По данным СГБ, в отчётный период зафиксировано:



3 случая незаконной «бордеризации» в направлении Абхазии;

55 случаев - в направлении Цхинвали.

«Фиксировалась установка различных искусственных барьеров, заборов, колючей проволоки, так называемых пограничных баннеров, а также проведение земляных работ, устройство траншей и противопожарных полос. Как и в предыдущие годы, выявлялись факты установки камер наблюдения и детекторов движения вдоль линии оккупации».



Незаконные задержания

В 2025 году: в направлении Цхинвали были незаконно задержаны 34 гражданина Грузии; в Абхазии – 40, говорится в документе.



К концу 2025 года в незаконном заключении находились в общей сложности 15 граждан Грузии, в том числе лица, лишённые свободы на длительные сроки.



«По обоим направлениям продолжалась практика искусственного ужесточения обвинений по различным вымышленным статьям, включая «шпионаж», так называемую контрабанду, хранение наркотических веществ и др. В частности, это касается Кристины Такаландзе и Кахи Мурадова. Следует отметить, что благодаря усилиям центральных властей Грузии из длительного незаконного заключения были освобождены Ираклий Бебуа, Иване Лутиидзе и Ника Мамастаришвили».



СГБ подчёркивает, что «оккупационные силы целенаправленно используют порочную практику незаконных задержаний как инструмент давления на центральные власти Грузии. Это происходит на фоне грубых нарушений прав человека и основных свобод».



Расследование случаев насилия

В отчёте за 2025 год СГБ говорится: «продолжилась практика ненадлежащего расследования насильственных преступлений, совершённых против граждан Грузии».





Россия по-прежнему отказывается от проведения объективного расследования убийства Тамаза Гинтури, совершённого в ноябре 2023 года, в результате чего виновные до сих пор не понесли наказания.



Безнаказанными остались и лица, проходившие по делу о смерти Виталия (Темура) Карбая, который скончался в результате полученных телесных повреждений в «изоляторе временного содержания» в Гали. Им было вменено лишь «служебное халатство».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





