Купрадзе: Анаклии должен быть присвоен статус стратегического национального проекта №1

21.04.2026 16:54





Анаклия, как идея, была убита Бидзиной Иванишвили. В то время как Бидзина Иванишвили не предпринимает действенных шагов, общество и мы должны заставить его вернуть Анаклийскому порту его основное содержание, — об этом на брифинге в Анаклии заявил генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, «Анаклия — это не бизнес-проект, Анаклия — это не единичный рядовой инфраструктурный проект, Анаклии должен быть присвоен статус стратегического объекта, она должна стать проектом номер один национального значения для Грузии».



«Мы сейчас находимся в Анаклии. Анаклия должна была стать главным местом, откуда должна была начаться реальная интеграция Грузии с Европейским союзом, с Западом. Реальное партнёрство с США. Анаклия должна была стать главной гарантией безопасности, экономического развития и стабильности. В то же время мы видим, что уже седьмой год порт остановлен. Анаклия как идея была убита Бидзиной Иванишвили. Уже седьмой год не ведётся никакой реальной работы для реализации проекта Анаклии и строительства порта на благо грузинского народа и грузинского государства. Иванишвили нарушил все условия. Ежегодно он пытается ввести общество в заблуждение, будто намерен предпринять какие-то действенные шаги по реализации проекта порта в Анаклии. Мы ясно видим, что эта территория заброшена, и при Иванишвили были утрачены все возможные шансы. Однако мы должны понимать, что сейчас ситуация меняется. С учётом того, что наши западные партнёры, США, президент Дональд Трамп вновь проявляют интерес к Грузии как к новой стратегической возможности в условиях транзитной политики страны, для нас важно, чтобы Грузия и грузинский народ не упустили этот шанс хотя бы сейчас.



В то время как Бидзина Иванишвили не предпринимает действенных шагов, общество и мы должны заставить его вернуть порту его основное содержание — безопасность, реальные гарантии обороны, экономическое развитие. То, что в 2020 году порт в Анаклии должен был принять первое судно, что за счёт его работы бюджет должен был пополняться сотнями миллионов лари, должны были увеличиться пенсии, должен был развиваться регион Самегрело, для которого это стало бы эпицентром нового экономического развития — с учётом новой ситуации и условий, когда Соединённые Штаты и западный мир вновь актуально ставят вопрос о важности порта в Анаклии для наших западных партнёров, мы ещё раз заявляем: порт должен стать проектом национального значения.



Анаклия — это не бизнес-проект, Анаклия — это не единичный рядовой инфраструктурный проект, Анаклии должен быть присвоен статус стратегического объекта, она должна стать проектом номер один национального значения для Грузии. Мы должны суметь оградить строительство Анаклии от всех тех спорных и сомнительных финансовых институтов, которые связаны с интересами России или Китая. Анаклия должна быть построена при поддержке евроатлантических и ведущих авторитетных финансовых институтов мира, и, что важно, все соглашения должны быть публичными, чтобы не повторились ошибки, допущенные Иванишвили и обществом, которое недостаточно контролировало этот процесс.



Поэтому мы ещё раз заявляем, что проект Анаклии, который был убит Бидзиной Иванишвили, в нынешних условиях, когда конфликтная ситуация между Арменией и Азербайджаном урегулирована и в нашем регионе появился новый важнейший транзитный маршрут под названием «дорога Трампа», не должен обойти Грузию. Для того чтобы Грузия не потеряла возможность и стала реальным продолжением «дороги Трампа», воротами на Запад, на пути к отношениям с Европой и экономическим связям, необходимо обязательно построить Анаклийский порт. Наша коалиция была, есть и будет главным сторонником Анаклийского порта. Анаклийский порт обязательно будет построен, потому что он нужен Грузии, и Анаклия нужна грузинскому народу», — заявил Купрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





