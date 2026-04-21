Еврокомиссар призвал власти Грузии упразднить закон об иноагентах и пересмотреть другие

21.04.2026 16:42





В ходе встреч с представителями власти в Грузии комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти выразил обеспокоенность влиянием ряда законов, связанных с «иностранным влиянием», на организации гражданского общества, правозащитников и журналистов, — говорится в заявлении офиса комиссара Совета Европы по правам человека.



Офис комиссара Совета Европы по правам человека распространил заявление по итогам визита комиссара Майкла О’Флаэрти в Грузию 14–15 апреля.



По словам Майкла О’Флаэрти, «в ходе встреч с представителями власти он выразил обеспокоенность влиянием закона «О прозрачности иностранного влияния» на права человека».



«Также я выразил обеспокоенность в связи с «Законом о регистрации иностранных агентов» (GEOFARA), законом «О грантах» и законом «О вещании». Несмотря на то, что повышение прозрачности финансирования организаций гражданского общества может быть легитимной целью, ряд ограничений не соответствует критериям законности, легитимности, необходимости и пропорциональности, предусмотренным статьями 10(2) и 11(2) Конвенции. Призываю власти отменить закон GEOFARA и существенно пересмотреть или отменить другие ограничительные законы, чтобы обеспечить соответствие Конвенции. Также отмечаю, что организации гражданского общества, правозащитники и журналисты играют важную роль в защите прав человека и гражданского пространства. Поэтому призываю власти Грузии обеспечить, чтобы административные и уголовные дела, ведущиеся против десятков гражданских организаций, соответствовали обязательствам государства по Конвенции», — заявил Майкл О’Флаэрти.



Также комиссар обратил внимание на вопрос прав человека лиц, проживающих на оккупированных территориях Грузии, а также внутренне перемещённых лиц.



«Я высоко оцениваю усилия властей Грузии по оказанию помощи людям, проживающим на этих территориях, и внутренне перемещённым лицам посредством бесплатного здравоохранения и образования. Внутренне перемещённые лица по-прежнему сталкиваются с проблемами интеграции. Призываю власти сосредоточить внимание на таких сферах, как обеспечение жильём, занятость и образование», — отмечает комиссар Совета Европы по правам человека.





