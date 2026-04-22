В Марнеули ранен мужчина


22.04.2026   11:00


В Марнеули ранен мужчина. По существующей информации, случай произошел 21 апреля около 23:00 в свадебном зале в Марнеули.

По предварительной информации, во время свадьбы произошло сначала словесное, а затем физическое противостояние, в результате которого был ранен 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным Министерства внутренних дел, следствие начато по статье 117 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.


