В Марнеули ранен мужчина

22.04.2026 11:00





В Марнеули ранен мужчина. По существующей информации, случай произошел 21 апреля около 23:00 в свадебном зале в Марнеули.



По предварительной информации, во время свадьбы произошло сначала словесное, а затем физическое противостояние, в результате которого был ранен 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.



По данным Министерства внутренних дел, следствие начато по статье 117 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.





