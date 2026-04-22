|
Темур Кецбая станет новым главным тренером тбилисского «Динамо»
22.04.2026 09:47
После седьмой подряд неудачной игры в Национальной лиге «Динамо» прекращает сотрудничество с Владимиром Какашвили.
Легендарный игрок «Динамо» и бывший тренер сборной Грузии возвращается домой и впервые будет работать в грузинском чемпионате.
Последним тренером Темура Кецбаи был «Анортосис» в третий раз (2025-2026), а до этого он был главным тренером сборной Кипра (2022-2024). Бывший тренер сборной Грузии никогда не тренировал грузинский клуб.