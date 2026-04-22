Темур Кецбая станет новым главным тренером тбилисского «Динамо»


22.04.2026   09:47


После седьмой подряд неудачной игры в Национальной лиге «Динамо» прекращает сотрудничество с Владимиром Какашвили.

Легендарный игрок «Динамо» и бывший тренер сборной Грузии возвращается домой и впервые будет работать в грузинском чемпионате.

Последним тренером Темура Кецбаи был «Анортосис» в третий раз (2025-2026), а до этого он был главным тренером сборной Кипра (2022-2024). Бывший тренер сборной Грузии никогда не тренировал грузинский клуб.


