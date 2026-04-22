Послы стран ЕС поддержали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро


22.04.2026   18:14


Послы стран ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России, сообщает The Guardian со ссылкой на председательство Кипра в Совете ЕС.

Кипрское председательство в ЕС подтвердило, что кредит в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций получили от послов Евросоюза зеленый свет.

«Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом ЕС», – заявил представитель председательства Кипра.

Официальная процедура утверждения решения, принятого послами ЕС, завершится завтра днем.

Для справки, против утверждения для Украины кредита в размере 90 миллиардов евро выступали Венгрия и Словакия. Предпосылкой для их согласия называлось возобновление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Сегодня Украина официально объявила о возобновлении функционирования нефтепровода «Дружба».


