Послы стран ЕС поддержали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро
22.04.2026 18:14
Послы стран ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России, сообщает The Guardian со ссылкой на председательство Кипра в Совете ЕС.
Кипрское председательство в ЕС подтвердило, что кредит в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций получили от послов Евросоюза зеленый свет.
«Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом ЕС», – заявил представитель председательства Кипра.
Официальная процедура утверждения решения, принятого послами ЕС, завершится завтра днем.
Для справки, против утверждения для Украины кредита в размере 90 миллиардов евро выступали Венгрия и Словакия. Предпосылкой для их согласия называлось возобновление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Сегодня Украина официально объявила о возобновлении функционирования нефтепровода «Дружба».
