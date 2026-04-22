Послы стран ЕС поддержали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро

22.04.2026 18:14





Послы стран ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России, сообщает The Guardian со ссылкой на председательство Кипра в Совете ЕС.



«Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом ЕС», – заявил представитель председательства Кипра.



«Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом ЕС», – заявил представитель председательства Кипра.



Официальная процедура утверждения решения, принятого послами ЕС, завершится завтра днем.



Для справки, против утверждения для Украины кредита в размере 90 миллиардов евро выступали Венгрия и Словакия. Предпосылкой для их согласия называлось возобновление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Сегодня Украина официально объявила о возобновлении функционирования нефтепровода «Дружба».





