На задержки с ответом о выдаче разрешения на работу жалуются иностранцы

22.04.2026 19:05









«Отсутствие РНР означает, что с 1 мая моя трудовая деятельность в Грузии может быть признана незаконной, что приведет к необходимости ее прекращения и, соответственно, к значительным финансовым потерям», — переживает Максим. Менее чем через неделю после запуска соответствующего онлайн-портала, подписчик Paper Kartuli Максим (имя изменено) подал заявку на получение права на трудовую деятельность, но пока так и не смог ее получить.С 1 мая ему уже нельзя будет работать — это нарушение закона и может повлечь за собой штраф в размере 2000 лари. Paper Kartuli рассказывает, с какими проблемами он столкнулся.Подача заявки и дополнительные документы. Заявка на получение разрешения на работу (РНР) была подана 6 марта, срок рассмотрения — 30 дней. 2 апреля Максима попросили приложить к заявке дополнительный документ — выписку из реестра предпринимателей. К моменту подачи заявки в нем необходимости не было.«В тот же день я загрузил эту выписку, система это подтвердила и заявление было отмечено как отредактированное, однако уведомление на электронную почту я не получил. 6 апреля я получил повторное уведомление с просьбой внести изменения в заявление, при этом снова был указан тот же документ, который я уже добавил 2 апреля. Специалисты техподдержки подтвердили, что документ был загружен правильно», — рассказал он Paper Kartuli.Тем не менее к моменту публикации Максиму даже не назначили собеседование, необходимое для получения РНР.Попытки разобраться. По словам Максима, на прошлой неделе он ходил в Агентство содействия занятости (это ведомство и занимается выдачей РНР), сотрудники которого сфотографировали его паспорт и сказали, что ответ он получит на почту. Ответа пока нет. Не дали результатов и обращения на почту ведомства, [email protected] (туда, в течение последних недель, несколько раз безрезультатно обращалась и Paper Kartuli).«Отсутствие РНР означает, что с 1 мая моя трудовая деятельность в Грузии может быть признана незаконной, что приведет к необходимости ее прекращения и, соответственно, к значительным финансовым потерям», — переживает Максим.





