В Грузии активистка обвиняет своего соратника в домогательстве и изнасиловании

22.04.2026 19:38





Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье об изнасиловании после того, как активная участница проевропейских протестов Альби Кордзая распространила в соцсетях обвинения против другого участника протестов — основателя движения «Набиджи» («Шаг») Луки Чохонелидзе.



В своей публикации Кордзая обвинила Чохонелидзе в сексуальных домогательствах, а также добавила, что владеет информацией о женщине, которую, по её словам, Чохонелидзе изнасиловал. По её словам, предполагаемая жертва не желает публично появляться или говорить на эту тему.



Кордзая свой описывает личный опыт, имевший место в 2023 году в офисе движения «Набиджи». Девушка утверждает, что во время отдыха в одной из комнат офиса она проснулась от ощущения, что кто-то прикасается к её телу, и увидела Луку Чохонелидзе. Кордзая говорит, что сразу же покинула офис и с тех пор воспринимает вопросы, связанные с Чохонелидзе, в контексте личного конфликта.



В ответ на обвинения Лука Чохонелидзе заявил, что никому не позволит порочить его достоинство. По его словам, установление истины прежде всего в его интересах, и он готов к выяснению вопроса любым правовым путём, в том числе через суд и прокуратуру.



Также Чохонелидзе намерен подать на Кордзая в суд за клевету. По его словам, он изменит свое решение только в том случае, если обвинения будут опровергнуты. Он также подчеркнул, что не требует извинений, и для него важно прояснение вопроса правовым путём.





