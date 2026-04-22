Доходы от штрафов за нарушения ПДД в Грузии: итоги I квартала 2026 года

22.04.2026 19:13





За первые три месяца 2026 года государство собрало 79,7 млн лари в виде доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (+105 %, или +41 млн лари).



Распределение поступлений:



• в бюджет центрального правительства — 31,9 млн лари;

• в бюджеты органов местного самоуправления — 47,8 млн лари.



С 1 мая 2026 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях — штрафы за ряд нарушений вырастут.



Новые размеры штрафов с 01.05.2026:



▪️ нарушение правил обгона — 100 лари (+100 %);

▪️ превышение скорости (15–40 км/ч) — 100 лари (+100 %);

▪️ неиспользование ремня безопасности — 50 лари (+25 %);

▪️ использование телефона за рулём — 50 лари (+67 %);

▪️ нарушение правил остановки и стоянки (в регионах) — 50 лари (+400 %);

▪️ дрифтинг (незначительный ущерб) — 500 лари (+100 %);

▪️ создание пробки/ДТП (повторно) — 300 лари (+100 %);

▪️ проезд грузовиков по Тбилиси — 500 лари (+400 %);

▪️ парковка на тротуаре (крупные города) — 100 лари (+900 %);

▪️ езда по тротуару — 200 лари (+1900 %).





