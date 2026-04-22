Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доходы от штрафов за нарушения ПДД в Грузии: итоги I квартала 2026 года


22.04.2026   19:13


За первые три месяца 2026 года государство собрало 79,7 млн лари в виде доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (+105 %, или +41 млн лари).

Распределение поступлений:

• в бюджет центрального правительства — 31,9 млн лари;
• в бюджеты органов местного самоуправления — 47,8 млн лари.

С 1 мая 2026 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях — штрафы за ряд нарушений вырастут.

Новые размеры штрафов с 01.05.2026:

▪️ нарушение правил обгона — 100 лари (+100 %);
▪️ превышение скорости (15–40 км/ч) — 100 лари (+100 %);
▪️ неиспользование ремня безопасности — 50 лари (+25 %);
▪️ использование телефона за рулём — 50 лари (+67 %);
▪️ нарушение правил остановки и стоянки (в регионах) — 50 лари (+400 %);
▪️ дрифтинг (незначительный ущерб) — 500 лари (+100 %);
▪️ создание пробки/ДТП (повторно) — 300 лари (+100 %);
▪️ проезд грузовиков по Тбилиси — 500 лари (+400 %);
▪️ парковка на тротуаре (крупные города) — 100 лари (+900 %);
▪️ езда по тротуару — 200 лари (+1900 %).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна