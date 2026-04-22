Квривишвили обсудила в Пекине вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами

22.04.2026 19:02





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао. Стороны обсудили торговые отношения между двумя странами и возможности их дальнейшего углубления.



Министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, который предусматривает адаптацию действующего соглашения к современным требованиям торговой среды, конкретизацию существующих сфер сотрудничества, а также добавление новых направлений.



Стороны подчеркнули высокий уровень стратегического партнёрства между Грузией и Китаем. Было отмечено, что в последние годы экономические отношения между странами значительно развились. В частности, в первом квартале 2026 года товарооборот между Грузией и Китаем увеличился на 55%. Подчёркивается, что Китай является третьим торговым партнёром Грузии и первым по объёму экспорта.



Министры обсудили вопросы продвижения грузинской экспортной продукции на китайском рынке и меры поддержки в этом направлении как на многостороннем, так и на двустороннем уровне. Грузинская сторона подтвердила готовность реализовать специальную программу содействия повышению конкурентоспособности грузинской продукции на китайском рынке.



На встрече также обсуждались возможности привлечения дополнительных инвестиций из Китая и интерес китайских инвесторов, особенно в сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, а также энергетики, включая добычу газа и нефти.



Отдельной темой обсуждения стал туризм. Было отмечено, что в первом квартале 2026 года число посетителей из Китая увеличилось на 49%. Подчёркнуто, что рост туристического потока поддерживается прямыми авиарейсами, которые выполняются с высокой загрузкой, а также соглашением о безвизовом режиме, вступившим в силу 28 мая 2024 года. В настоящее время между Грузией и Китаем две китайские авиакомпании выполняют рейсы с частотой 10 раз в неделю.



Стороны также вновь подчеркнули важность усиления связности между Азией и Европой и дальнейшего углубления сотрудничества для увеличения грузопотока между Китаем и Европой по «Среднему коридору».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





