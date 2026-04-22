|
|
|
Квривишвили обсудила в Пекине вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами
22.04.2026 19:02
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао. Стороны обсудили торговые отношения между двумя странами и возможности их дальнейшего углубления.
Министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, который предусматривает адаптацию действующего соглашения к современным требованиям торговой среды, конкретизацию существующих сфер сотрудничества, а также добавление новых направлений.
Стороны подчеркнули высокий уровень стратегического партнёрства между Грузией и Китаем. Было отмечено, что в последние годы экономические отношения между странами значительно развились. В частности, в первом квартале 2026 года товарооборот между Грузией и Китаем увеличился на 55%. Подчёркивается, что Китай является третьим торговым партнёром Грузии и первым по объёму экспорта.
Министры обсудили вопросы продвижения грузинской экспортной продукции на китайском рынке и меры поддержки в этом направлении как на многостороннем, так и на двустороннем уровне. Грузинская сторона подтвердила готовность реализовать специальную программу содействия повышению конкурентоспособности грузинской продукции на китайском рынке.
На встрече также обсуждались возможности привлечения дополнительных инвестиций из Китая и интерес китайских инвесторов, особенно в сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, а также энергетики, включая добычу газа и нефти.
Отдельной темой обсуждения стал туризм. Было отмечено, что в первом квартале 2026 года число посетителей из Китая увеличилось на 49%. Подчёркнуто, что рост туристического потока поддерживается прямыми авиарейсами, которые выполняются с высокой загрузкой, а также соглашением о безвизовом режиме, вступившим в силу 28 мая 2024 года. В настоящее время между Грузией и Китаем две китайские авиакомпании выполняют рейсы с частотой 10 раз в неделю.
Стороны также вновь подчеркнули важность усиления связности между Азией и Европой и дальнейшего углубления сотрудничества для увеличения грузопотока между Китаем и Европой по «Среднему коридору».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна