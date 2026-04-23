Грузия обсуждает с китайскими энергогигантами разведку нефти и инвестиции
23.04.2026 18:22
Грузия усиливает контакты с крупными китайскими энергетическими компаниями на фоне расширения экономического сотрудничества с Пекином.
В рамках рабочего визита в Китай глава Минэкономики Мариам Квривишвили провела переговоры с руководством Geo-Jade Petroleum Corporation и China ZhenHua Oil. Как заявили в министерстве, обе компании подтвердили заинтересованность в нефтегазовом секторе Грузии, а China ZhenHua Oil – в разведке и добыче в Грузии.
«Стороны обсудили возможности добычи нефти и газа в Грузии. Китайская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в энергетический сектор Грузии», – сообщили в министерстве.
Вместе с Квривишвили в состав грузинской делегации входят ее заместители мГеннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили, директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели, глава государственного Агентства нефти и газа Георгий Татишвили и посол Грузии в Китае Бесик Шарашенидзе.
Geo-Jade Petroleum – китайская нефтегазовая компания с рыночной капитализацией около $1,5 млрд. Ее доказанные (2P) запасы составляют 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания управляет добывающими активами в разных странах и оперирует на глобальных рынках.
China ZhenHua Oil – четвертая по величине нефтегазовая компания Китая после гигантов CNPC, Sinopec и CNOOC. Она входит в структуру государственной оборонной корпорации Norinco. Зарегистрированный капитал ZhenHua Oil составляет около $1-1,1 млрд, общие активы оценивают в $5-8 млрд. Годовой объем торговли нефтью и газом превышает 50 млн тонн, что приносит компании более $20 млрд выручки. ZhenHua Oil контролирует полный цикл — от разведки и добычи до торговли, хранения и переработки. Компания управляет восемью проектами в семи странах, ведёт операции более чем в 30 странах.
