Грузия обсуждает с китайскими энергогигантами разведку нефти и инвестиции

23.04.2026 18:22





Грузия усиливает контакты с крупными китайскими энергетическими компаниями на фоне расширения экономического сотрудничества с Пекином.



В рамках рабочего визита в Китай глава Минэкономики Мариам Квривишвили провела переговоры с руководством Geo-Jade Petroleum Corporation и China ZhenHua Oil. Как заявили в министерстве, обе компании подтвердили заинтересованность в нефтегазовом секторе Грузии, а China ZhenHua Oil – в разведке и добыче в Грузии.



«Стороны обсудили возможности добычи нефти и газа в Грузии. Китайская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в энергетический сектор Грузии», – сообщили в министерстве.



Вместе с Квривишвили в состав грузинской делегации входят ее заместители мГеннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили, директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели, глава государственного Агентства нефти и газа Георгий Татишвили и посол Грузии в Китае Бесик Шарашенидзе.



Geo-Jade Petroleum – китайская нефтегазовая компания с рыночной капитализацией около $1,5 млрд. Ее доказанные (2P) запасы составляют 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания управляет добывающими активами в разных странах и оперирует на глобальных рынках.



China ZhenHua Oil – четвертая по величине нефтегазовая компания Китая после гигантов CNPC, Sinopec и CNOOC. Она входит в структуру государственной оборонной корпорации Norinco. Зарегистрированный капитал ZhenHua Oil составляет около $1-1,1 млрд, общие активы оценивают в $5-8 млрд. Годовой объем торговли нефтью и газом превышает 50 млн тонн, что приносит компании более $20 млрд выручки. ZhenHua Oil контролирует полный цикл — от разведки и добычи до торговли, хранения и переработки. Компания управляет восемью проектами в семи странах, ведёт операции более чем в 30 странах.





