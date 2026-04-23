В Батуми произошёл взрыв, предположительно из-за утечки газа

23.04.2026 17:22





В Батуми, на территории рядом со Старым бульваром, на одном из строящихся объектов произошёл взрыв. Причина, предположительно – утечка газа.



По имеющейся информации, пострадал один человек.



По словам врачей скорой медицинской помощи, пострадавшему на месте были оказаны соответствующие процедуры, его жизни ничего не угрожает.



«Пострадавший только один, что именно произошло – не знаю», — заявил один очевидец.



На месте находятся сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД и правоохранители.





