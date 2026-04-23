СГБ задержала главу управления «КодориГЭС», входящего в состав «Ингури ГЭС»
23.04.2026 17:04
Служба государственной безопасности Грузии арестовала главу департамента "КодориГЭС", входящего в состав «Ингури ГЭС», по обвинению в хищении и растрате крупной суммы средств. Информация распространяется Службой государственной безопасности.
По данным ведомства, задержанный полностью сотрудничал со следствием и признался в совершенном преступлении.
«В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, арестован департамента "КодориГЭС", входящего в состав Энгурской ГЭС, по факту хищения и растраты крупной суммы средств.
Следует отметить, что указанное ООО действует на территории оккупированной Абхазии.
Задержанный в полной мере сотрудничал со следствием и признался в совершении преступления.
Ему предъявлено обвинение по статье 182, части 2, подпункта «д» и части 3, подпункта «б» Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
Тем, кто считает, что, используя оккупированные территории Грузии, они смогут присваивать и расхищать государственные средства: такое преступление не останется безнаказанным, даже если оно совершено на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.
