Кобахидзе представил нового министра ВД Сулхана Тамазашвили сотрудникам ведомства

23.04.2026 18:16





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил сотрудникам ведомства нового министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.



Глава правительства поблагодарил бывшего министра внутренних дел Геку Геладзе за проделанную работу и пожелал ему успехов.



«Большое спасибо Геке Геладзе за очень большую работу, проделанную за прошедший неполный год, которая принесла нам переломные изменения с точки зрения борьбы с преступностью. Эти 11 месяцев были особенно успешными для Министерства внутренних дел. Во многих направлениях накопилось множество проблем, и нам удалось фундаментально изменить ситуацию. Были проблемы с точки зрения криминала, наркопреступности, организованной преступности. По всем направлениям у нас есть очень ощутимые и фундаментальные результаты, и я хочу выразить ему и его команде особую благодарность. Уверен, что в Службе государственной безопасности господин Гека будет столь же успешен, как и на посту министра внутренних дел в этот период», — отметил премьер-министр.



Ираклий Кобахидзе подчеркнул опыт Сулхана Тамазашвили и отметил, что в его лице Министерство внутренних дел получит очень достойного руководителя.



«На должности председателя правительства Аджарской Автономной Республики он сумел осуществить фундаментальные изменения, упорядочить систему управления, заложил основу для очень многих новых проектов, что означает, что помимо того, что Сулхан Тамазашвили является очень успешным представителем системы Министерства внутренних дел, он является разносторонним человеком. Подтверждением этого являются те успехи, которых он добился в Аджарской Автономной Республике за короткий, но очень содержательный период деятельности. В его лице Министерство внутренних дел Грузии получит очень достойного руководителя. Уверен, что с большим успехом продолжится тот путь, который был заложен в последние месяцы, и будущая деятельность Сулхана Тамазашвили станет основой того, что Министерство внутренних дел достигнет очень больших успехов и в будущем», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства подчеркнул роль правоохранительных органов в силе и устойчивости государства и выразил особую благодарность представителям Министерства внутренних дел за службу перед страной.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





