Григол Гегелия: Кобахидзе постоянно устраивать разборки с послами стран-друзей и партнеров и грозит им пальцем

23.04.2026 15:35





Ираклий Кобахидзе постоянно устраивает разборки и грозит пальцем послам всех наших дружественных и партнёрских стран, что ещё раз является проявлением того, что Ираклий Кобахидзе — русский, и служит российским национальным интересам, — об этом заявил член «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, оценивая заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о целесообразности вызова посла Евросоюза.



«Сегодня, если кто и угрожает Грузии противостоянием и обнищанием, то это, прежде всего, Кобахидзе и его администрация, которые сделали всё, чтобы противопоставить грузин друг другу и посеять вражду. Обеднить наш народ и ничего не сделать для того, чтобы реализовать потенциал этого народа и его европейское стремление. Поэтому я бы посоветовал ему посмотреться в зеркало и вместо вызова посла Европейского союза и различных послов ЕС, найти в себе мужество вызвать посла Ирана, который угрожал нам очень опасным языком, вызвать посла Венгрии и спросить его, как получилось, что российский шпион работал в венгерской дипломатической службе, как так произошло, что в течение четырёх лет он находился здесь и нам об этом ничего не было известно, и вел ли он в это время также разведывательную деятельность в интересах России. Мы видим, что Кобахидзе ни разу не вызывает ни одного из тех послов, которым действительно следует задать конкретные вопросы от имени грузинского народа. Вместо этого он постоянно устраивает разборки и грозит пальцем послам всех наших дружественных и партнёрских стран, что ещё раз является проявлением того, что Ираклий Кобахидзе — русский и служит российским национальным интересам, а не грузинским национальным интересам», — заявил Григол Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





