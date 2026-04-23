|
|
|
Бочоришвили примет участие в экономическом форуме «Делфи»
23.04.2026 15:54
23–24 апреля 2026 года вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Греческую Республику, где примет участие в экономическом форуме «Делфи».
По информации внешнеполитического ведомства, в рамках форума запланировано участие Маки Бочоришвили в рабочей сессии «Оборона, обеспечиваемая расширением: безопасность как новая опора членства».
Министр иностранных дел также выступит на сессии «От Средиземного моря до Чёрного моря: новый пояс безопасности Европы».
Кроме того, министр примет участие в дискуссии, посвящённой Среднему коридору и стратегической роли Грузии в региональной и глобальной системе транспорта и логистики.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна