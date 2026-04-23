Бочоришвили примет участие в экономическом форуме «Делфи»


23.04.2026   15:54


23–24 апреля 2026 года вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Греческую Республику, где примет участие в экономическом форуме «Делфи».

По информации внешнеполитического ведомства, в рамках форума запланировано участие Маки Бочоришвили в рабочей сессии «Оборона, обеспечиваемая расширением: безопасность как новая опора членства».

Министр иностранных дел также выступит на сессии «От Средиземного моря до Чёрного моря: новый пояс безопасности Европы».

Кроме того, министр примет участие в дискуссии, посвящённой Среднему коридору и стратегической роли Грузии в региональной и глобальной системе транспорта и логистики.


