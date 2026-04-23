Лидер парламентского большинства жесткое отреагировал на комментарий посла ЕС

23.04.2026 15:24





Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия обращается с открытым письмом к послу Европейского союза в Грузии Павелу Герчинскому.



Депутат отвечает на вчерашнее заявление посла и отмечает, что для властей Грузии категорически неприемлемо «подобное недипломатичное и недружественное поведение».



При этом, по его словам, пока еврoбюрократия подвержена неформальным олигархическим влияниям, требование отзыва Павела Герчинского было бы контрпродуктивным, поскольку вместо него Брюссель вновь направит слугу этих сил.



Кроме того, Кирцхалия пишет в письме, что сохранение в Грузии такой фигуры, как Герчинский, важно и с той точки зрения, чтобы «население чётко увидело разницу между Европой, управляемой «дип стейт», и объединением, основанным на реальных европейских ценностях».



«Господин Павел, к сожалению, как видно, за период вашей работы в Грузии вы не узнали ни нашу страну, ни наш народ и целенаправленно выполняете лишь поставленное вам задание.



Иначе как объяснить тот факт, что вы называете возвращением в тёмное прошлое то, что в Грузии мы защищаем традиции, уважаем святость семьи, нашу религию и идентичность. Вы называете тёмным прошлым то, что мы признаём только два пола и для нас неприемлемы однополые браки, так же как и ЛГБТ+ пропаганда, особенно среди детей.



В то же время, как видно, вы называете возвращением в тёмное прошлое и то, что власти Грузии защищают конституционный порядок и законы, в рамках которых мы вынуждены действовать в соответствии с законом и привлекать к ответственности наших сограждан и молодёжь, подвергшихся влиянию неформальной олигархической евробюрократии и подстрекаемых к организации революции, которых вы называете героями, тогда как на деле они являются жертвами политики, проводимой евробюрократией против нашей страны.



Своими же заявлениями вы называете возвращением в тёмное прошлое и тот факт, что в Грузии действует закон о прозрачности и так называемые неправительственные организации, действующие под неформальными олигархическими влияниями, больше не могут вкладывать «чёрные деньги» Брюсселя в грузинскую политику и внедрение псевдолиберальной идеологии, внедрение и распространение той идеологии, которую во многих аспектах можно считать хуже фашизма.



В противоположность этому, как видно, вы представляете светлым будущим для Грузии то, что еврoбюрократия уже требует от нового правительства Венгрии — допустить ЛГБТ+ пропаганду, а также процедуры смены пола для несовершеннолетних.



К чему привело обозначенное вами светлое будущее для Европы, хорошо видно на примере последних 15–20 лет. Пока Европейский союз опирался на те ценности, защиту которых Грузия последовательно пытается обеспечить, и которые господин посол называет тьмой, ЕС был одним из самых успешных глобальных акторов, тогда как после отказа от этих ценностей и адаптации к псевдолиберальной идеологии, не говоря уже о моральных аспектах, экономика ЕС сократилась и находится в рецессии, а большинство стран объединения сталкиваются с тяжелейшими криминогенными проблемами.



Проще говоря, содержание вашего послания для нас звучит примерно так — светлое будущее это устроенная подстрекаемой вами молодёжью революция, за которой должно последовать приход к власти акторов, управляемых неформальными олигархическими влияниями, чтобы и Грузия разделила ту плачевную судьбу, в которую политика Брюсселя привела европейские страны.



Разумеется, для нас категорически неприемлемо подобное недипломатичное и недружественное поведение, однако мы не наивны и хорошо понимаем, что даже элементарная дипломатическая этика не позволила бы вам делать подобные и иные недипломатичные заявления против нашей страны и народа, однако в ваших действиях и заявлениях отчётливо ощущается и прослеживается влияние «дип стейт».



Разумеется, ни у кого нет иллюзий, что в Грузии вы выполняете дипломатическую миссию, соответственно, и в прошлом неоднократно существовали объективные причины требовать вашего отзыва из Грузии, однако наше государство и в этом случае действует адекватно и проводит политику терпимости, внедрённую «Грузинской мечтой». В рамках этой политики мы максимально избегаем любых видов конфликта со странами-членами Европейского союза, так как сохранение и углубление тесных, партнёрских и дружеских отношений между Грузией и европейскими странами является частью нашей стратегии.



С другой стороны, очевидно, что пока еврoбюрократия подвержена неформальным олигархическим влияниям, требование вашего отзыва было бы контрпродуктивным, поскольку вместо вас Брюссель вновь пришлет слугу этих сил, человека, который, подобно вам, не представляет и не выражает мнение и позицию европейского населения.



В заключение, если оставить всё остальное в стороне, сохранение в Грузии такой фигуры, как вы, важно и с той точки зрения, чтобы наше население чётко увидело разницу между Европой, управляемой «дип стейт», и тем объединением, основанным на реальных европейских ценностях, к которому Грузия стремится, и это стремление не смогут остановить ни вы лично, ни еврoбюрократия, действующая под неформальными олигархическими влияниями», — пишет Кирцхалия в обращении.





