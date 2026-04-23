Национальное агентство продовольствия выявило в Батуми нелегальное консервное производство

23.04.2026 16:59





Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия Аджарии в рамках внепланового государственного контроля выявили нелегальное консервное предприятие (производство соусов и аджики) — ООО «НТК 2016» (адрес: г. Батуми, улица Кикава, 13).



На объекте были зафиксированы критические и некритические нарушения, в том числе нарушение гигиенических норм.



В связи с этими нарушениями бизнес-оператор был оштрафован в соответствии с законодательством Грузии, а производственный процесс приостановлен до полного устранения критических несоответствий. Также были опечатаны 41 бидон томатного соуса и 560 банок аджики.



Национальное агентство продовольствия призывает бизнес-операторов вести деятельность только с соблюдением требований, установленных законодательством.





