Премьер-министр Грузии встретился с министром обороны Республики Армения


23.04.2026   16:21


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече были обсуждены многоплановое сотрудничество между двумя странами и растущая динамика двусторонних отношений.

«Особое внимание было уделено вопросам двустороннего, регионального и международного сотрудничества в сфере обороны. Стороны обсудили важные совместные проекты. Было подчеркнуто, что партнёрство между Грузией и Арменией в сфере обороны успешно развивается в рамках плана двустороннего сотрудничества.

Также разговор коснулся важной роли региона в международных процессах. Премьер-министр вновь подтвердил готовность Грузии содействовать укреплению стабильности и мира в регионе», — говорится в информации, распространённой пресс-службой премьер-министра.


