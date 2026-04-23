МВД Грузии провалило стройку нового отдела полиции в Батуми

23.04.2026 16:58





В Батуми, на улице Гудиашвили, Министерство внутренних дел строит новое административное здание полиции. Строительство должно было завершиться в январе 2026 года, однако работы не были завершены.



Контракт на строительство двухэтажного здания был заключён на сумму 3,2 млн лари. Из этой суммы было израсходовано 1,1 млн лари, однако министерство расторгло контракт и объявило новый тендер на завершение строительства — уже на 1,6 млн лари.



Министерство расторгло контракт с победителем тендера — компанией ООО «Гегу» — почти за месяц до истечения срока выполнения работ, 16 декабря 2025 года.



Уже на следующий день, 17 декабря, МВД обратилось в Агентство госзакупок с требованием внести компанию «Гегу» в чёрный список.



Как указано в обращении МВД, несмотря на многочисленные устные и письменные предупреждения, компания не выполняла взятые на себя обязательства: темпы работ оставались неудовлетворительными и отставали от календарного графика.



Срок выполнения работ (который был продлён на 60 дней) истекал 22 января 2026 года, однако значительная часть работ всё ещё оставалась невыполненной. В связи с этим МВД потребовало расторгнуть государственный контракт, заключённый с ООО «Гегу» 27 января 2025 года.



Согласно данным портала госзакупок, по состоянию на 1 декабря 2025 года компании уже было перечислено 36% от общей суммы контракта (3 277 775 лари), то есть 1 169 737 лари. Примечательно, что уже через три дня после подписания контракта МВД выплатило компании аванс в размере 491 666 лари.



В письме о расторжении договора МВД также указало, что в связи с невыполнением условий контракта будет полностью востребована банковская гарантия исполнения — 81 944 лари, предоставленная Ziraat Bank Georgia.



Кроме того, компания должна была в течение месяца выплатить штраф (неустойку) в размере 32 777 лари за неисполнение обязательств.



По данным портала госзакупок, в 2025–2026 годах компания «Гегу» 13 раз была внесена в чёрный список за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным тендерам.



Примерно через три месяца после расторжения контракта МВД объявило новый тендер на завершение строительства административного здания полиции и благоустройство территории на улице Гудиашвили в Батуми.



Сумма нового тендера составляет 1 635 106 лари. Приём заявок завершится 11 мая 2026 года, а работы должны быть выполнены в течение 220 дней с момента заключения нового контракта.



Также государство передало МВД в пользование на 10 лет нежилое помещение площадью 256 квадратных метров в Батуми. Оно расположено на первом этаже нового здания, построенного на месте обрушившегося дома по адресу улица 26 мая, 13. Ранее это помещение находилось в собственности муниципалитета, однако мэрия Батуми с согласия сакребуло передала его государству бесплатно.



Ещё в 2021 году обсуждалось, что новое административное здание полиции Аджарии будет построено в районе Барцхана, и департамент переедет туда с улицы Абусеридзе. Для этого муниципалитет передал государству земельный участок площадью 15 938 кв. м по адресу улица Одисея Димитриадиса, 17 (в районе моста Барцхана, со стороны моря).



Этот участок находится в распоряжении МВД уже шестой год, однако строительство там до сих пор не началось.



Что касается здания на улице Гудиашвили, по информации издания «Батумелеби», там планируется разместить первое отделение городской полиции, которое сейчас находится на улице Табидзе.



Изначально тендер на строительство этого объекта МВД объявило на сумму 3 816 644 лари.





