Герчинский: Мы не должны позволить Грузии вернуться к мрачным временам насилия

23.04.2026 11:18





«Грузия стоит на перепутье. Будущее страны еще не написано, однако решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или, к сожалению, вернется к своему темному прошлому», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в Брюсселе, в Европейской службе внешних действий, где открылась документальная фотовыставка «Грузия в фокусе».



По его словам, Евросоюз сделал выбор, когда предоставил Грузии статус страны-кандидата.



«Это был момент большой гордости и радости. С тех пор, к сожалению, Грузия больше не находится на правильной траектории. Власти выбрали альтернативную модель — авторитаризм — и отдаляют Грузию от Евросоюза», — отметил Герчинский, цитату которого приводит «Нетгазети».



Герчинский выразил надежду, что Грузия вернется на путь евроинтеграции и демократии.



«Мой главный посыл грузинскому народу — »не теряйте надежду». Мы не должны допустить, чтобы Грузия и замечательный, теплый, гостеприимный грузинский народ вернулись в темные времена насилия, гражданской войны, бедности, лишений и коррупции. Это не то будущее, которого они заслуживают. Как только власти выразят желание сотрудничать с нами, мы сделаем все, чтобы помочь Грузии стать членом Евросоюза», — заявил Херчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





