Кобахидзе: Просто немыслимо, чтобы посол ЕС угрожал грузинскому народу гражданской войной и обнищанием

23.04.2026 12:50





Когда посол Европейского союза угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием, это просто немыслимо, — об этом в беседе с журналистами, говоря о заявлении посла ЕС Павела Герчинского, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, ему трудно даже оценить это заявление.



«Когда посол Европейского союза угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием, это просто немыслимо. Это невозможно оценить. Я еще раз подчеркну, что господин посол находится, к сожалению, в трагическом положении. Когда ему приходится выступать с такими угрозами против грузинского народа, это само по себе свидетельствует о его тяжелом состоянии.



Он сказал, что в ближайшем будущем решится, как будут развиваться события в стране — либо в одном направлении, либо в другом направлении, и это второе направление, по его мнению, — гражданская война и обнищание населения. Когда посол Европейского союза так угрожает народу, это просто не поддается оценке. Это действительно трагично.



Что говорит посол — в ближайшем будущем решится либо одно, что он называет европейским путем, либо другое — гражданская война и обнищание. Этим посол Европейского союза угрожает грузинскому народу. Он угрожает народу, то, что он не может этого сделать — это отдельный вопрос, но он угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием. Это его прямая угроза, и, конечно, вызов посла является целесообразным», — заявил Кобахидзе.



Отвечая на вопрос о том, что, когда речь идет о политике вызова послов, угрозы также просматривались в заявлении посла Ирана в Грузии, Ираклий Кобахидзе отметил, что «другими заявлениями нельзя перекрыть это крайне тяжелое заявление, которое является прямой угрозой грузинскому народу — угрозой гражданской войной и обнищанием».



«Это просто постыдно, когда это говорит [посол]. Не с моей точки зрения, это простейшее логическое объяснение: когда вопрос ставится так, что в ближайшем будущем решится судьба страны — либо в одном направлении, либо в другом, что означает гражданскую войну и обнищание. Сначала спросите, как страна должна дойти до этого? Как Герчинский ведет страну к войне? Один раз ведь пытался, два раза пытался, пять раз пытался? В нашей стране за четыре года мы прошли через пять попыток организации революции. Господин посол перед парламентскими выборами выступал и призывал грузинский народ к возвращению «националов», прямо призывал мобилизоваться, убрать эту власть и вернуть во власть «националов». То есть он своим прямым призывом возвращал грузинский народ в кровавое, именно темное девятилетнее прошлое. Это дух посла, и это трагично, когда посол Европейского союза выступает с этим и к этому добавляет то, что напрямую угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием», — заявил Ираклий Кобахидзе.





