Посольство США: 23 апреля 1992 года Соединенные Штаты открыли свое посольство в Тбилиси
23.04.2026 13:22
«23 апреля 1992 года, всего через месяц после установления дипломатических отношений, Соединённые Штаты открыли посольство в Тбилиси. Это стало мощным сигналом поддержки суверенитета и независимости Грузии со стороны США», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.
Как отмечается в заявлении, спустя 34 года США с гордостью продолжают укреплять и развивать взаимовыгодное партнёрство с Грузией.
«В то время временный поверенный в делах Кэри Кавано назвал открытие историческим и говорил о планах по укреплению связей между США и Грузией, расширению сотрудничества и содействию гуманитарной поддержке.
Сегодня, спустя 34 года, мы с гордостью продолжаем укреплять и развивать взаимовыгодное партнёрство в Грузии», — говорится в заявлении посольства США.
