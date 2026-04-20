СГБ Грузии задержало двух человек по обвинению в участии в террористической организации

20.04.2026 15:00





Служба государственной безопасности задержала двух человек — одного гражданина иностранного государства и одного гражданина Грузии — по обвинению в участии в иностранной террористической организации и содействии террористической деятельности.



Как заявил на брифинге заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, Контртеррористический центр и Департамент специальных операций провели совместное специальное мероприятие в муниципалитете Гардабани и в регионе Аджарии.



По словам Маградзе, задержанные вступили в ряды террористической организации «Исламское государство» и принесли присягу на верность. Кроме того, они были готовы выполнять любые задания лидеров «Исламского государства».



«В рамках совместного специального мероприятия, проведённого Контртеррористическим центром и Департаментом специальных операций Службы государственной безопасности Грузии в муниципалитете Гардабани и регионе Аджарии, в городе Батуми задержаны один иностранный гражданин и один гражданин Грузии.



Контртеррористическому центру было известно об указанных лицах, также заранее имелась информация об их въезде в Грузию и целях въезда. Они прибыли в Грузию по отдельности и разместились в съёмной квартире. С момента въезда оба находились под оперативным контролем Контртеррористического центра, что осуществлялось на основании судебных решений.



Следствием установлено, что указанные лица вступили в ряды террористической организации «Исламское государство», принесли присягу на верность (т. н. баяат), что зафиксировали в виде видеофайла и направили лидерам организации, тем самым выразив им безусловное подчинение. Они были готовы выполнять любые задания лидеров «Исламского государства». Следствием также устанавливается, что задержанные намеревались выехать из Грузии в другую страну, где должны были присоединиться к боевикам «Исламского государства».



В результате следственных действий изъяты устройства — носители электронной информации, незарегистрированные SIM-карты, мобильные телефоны, предметы с символикой террористической организации «Исламское государство», маски, личные документы и другие доказательства, имеющие значение для дела.



По данному факту расследование ведётся по статье 328-й Уголовного кодекса Грузии - участие в иностранной террористической организации и содействие террористической деятельности. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 17 лет.



Служба государственной безопасности является надёжным партнёром международной системы борьбы с терроризмом. Мы активно продолжаем проведение превентивных мероприятий, связанных с международным терроризмом», — заявил Маградзе.





