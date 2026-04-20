Кобахидзе поздравил Румена Радева с победой на выборах в Болгарии
20.04.2026 16:14
Поздравляю господина Румена Радева и его команду с победой на выборах в Болгарии, — об этом в своей публикации на социальной платформе X пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его заявлению, Грузия с нетерпением ожидает укрепления дружбы с Болгарией и углубления партнерства.
«Желаю успехов в деле продвижения страны и обеспечения непрерывного прогресса и благосостояния болгарского народа. Грузия с нетерпением ожидает дальнейшего укрепления нашей давней дружбы и углубления нашего сильного партнерства», — пишет премьер-министр Грузии.
По предварительным официальным результатам, в выборах в Болгарии лидирует бывший президент Румен Радев. После подсчета 91,7% бюллетеней партия Радева «Прогрессивная Болгария» получила 44,7% голосов, на втором месте — коалиция «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария» с 13,2%, на третьем — партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова GERB с 13,4%.
