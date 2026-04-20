Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе поздравил Румена Радева с победой на выборах в Болгарии


20.04.2026   16:14


Поздравляю господина Румена Радева и его команду с победой на выборах в Болгарии, — об этом в своей публикации на социальной платформе X пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его заявлению, Грузия с нетерпением ожидает укрепления дружбы с Болгарией и углубления партнерства.

«Желаю успехов в деле продвижения страны и обеспечения непрерывного прогресса и благосостояния болгарского народа. Грузия с нетерпением ожидает дальнейшего укрепления нашей давней дружбы и углубления нашего сильного партнерства», — пишет премьер-министр Грузии.

По предварительным официальным результатам, в выборах в Болгарии лидирует бывший президент Румен Радев. После подсчета 91,7% бюллетеней партия Радева «Прогрессивная Болгария» получила 44,7% голосов, на втором месте — коалиция «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария» с 13,2%, на третьем — партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова GERB с 13,4%.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна