Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия нацелена на привлечение высокооплачиваемых иностранных специалистов, работающих удалённо


20.04.2026   16:00


Стремясь стимулировать экономический рост, Грузия делает ставку на привлечение высокооплачиваемых иностранных специалистов с удалённым форматом работы.

Как отметил депутат парламента Леван Махашвили, запуск визы категории C5 — важный элемент этой стратегии. Документ выдаётся на 5 лет и позволяет находиться в стране до года, продолжая трудиться на иностранного работодателя.

Ключевыми конкурентными преимуществами Грузии депутат назвал: гибкие правила пребывания для иностранных специалистов, низкий уровень налогообложения, повышающий реальную покупательную способность доходов, минимизацию бюрократических барьеров при оформлении документов и проживании.

По оценке политика, такой подход способен принести двойную выгоду для экономики страны: приток квалифицированных кадров с высоким уровнем дохода — эти специалисты обладают платёжеспособностью и потребительской активностью выше среднего и стимулирование внутреннего спроса — расходы иностранцев на жильё, услуги, питание и досуг напрямую поддерживают местные предприятия и создают дополнительные рабочие места.

Таким образом, новая визовая политика нацелена превратить Грузию в привлекательную локацию для высокооплачиваемых «цифровых кочевников», чьи доходы генерируются за рубежом, а расходы — внутри страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна