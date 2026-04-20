Грузия нацелена на привлечение высокооплачиваемых иностранных специалистов, работающих удалённо

20.04.2026 16:00





Стремясь стимулировать экономический рост, Грузия делает ставку на привлечение высокооплачиваемых иностранных специалистов с удалённым форматом работы.



Как отметил депутат парламента Леван Махашвили, запуск визы категории C5 — важный элемент этой стратегии. Документ выдаётся на 5 лет и позволяет находиться в стране до года, продолжая трудиться на иностранного работодателя.



Ключевыми конкурентными преимуществами Грузии депутат назвал: гибкие правила пребывания для иностранных специалистов, низкий уровень налогообложения, повышающий реальную покупательную способность доходов, минимизацию бюрократических барьеров при оформлении документов и проживании.



По оценке политика, такой подход способен принести двойную выгоду для экономики страны: приток квалифицированных кадров с высоким уровнем дохода — эти специалисты обладают платёжеспособностью и потребительской активностью выше среднего и стимулирование внутреннего спроса — расходы иностранцев на жильё, услуги, питание и досуг напрямую поддерживают местные предприятия и создают дополнительные рабочие места.



Таким образом, новая визовая политика нацелена превратить Грузию в привлекательную локацию для высокооплачиваемых «цифровых кочевников», чьи доходы генерируются за рубежом, а расходы — внутри страны.





