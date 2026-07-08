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Агентство Минобороны США преедало СГБ Грузии несколько десятков маршрутизаторов
08.07.2026 11:15
Оперативно-техническое агентство Службы государственной безопасности Грузии в целях повышения безопасности государственной границы продолжает создание инфраструктуры высокоскоростной волоконно-оптической сети на различных участках государственной границы.
В целях развития соответствующей сети на 35 секторах государственной границы Грузии Агентство по снижению угроз министерства обороны США (DTRA) передало Оперативно-техническому агентству Грузии несколько десятков маршрутизаторов (роутеров).
Директор Оперативно-технического агентства Бека Мамардашвили поблагодарил руководителя регионального офиса Агентства по снижению угроз министерства обороны США по Кавказскому региону Дэвида Кеннеди за оказанную поддержку и многолетнее успешное сотрудничество.
В рамках проекта развития высокоскоростной сети Оперативно-техническое агентство Грузии уже создало инфраструктуру волоконно-оптической сети на нескольких участках государственной границы.
Следует отметить, что в феврале текущего года в пограничном секторе Пограничной полиции «Лекискуре» агентство осуществило пилотную установку резервной сети спутникового интернета, что значительно улучшило процессы управления информацией. В настоящее время продолжается закупка ещё нескольких десятков устройств спутникового интернета и сопутствующих услуг, в рамках которой высокоскоростная сеть будет создана в 35 пограничных секторах.
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