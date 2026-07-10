В Тбилиси были нанесены ножевые ранения несовершеннолетнему – обвиняемый арестован

10.07.2026 11:33





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, - об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, следствием установлено, что обвиняемый в результате конфликта, возникшего на почве словесной ссоры, нанёс несовершеннолетнему множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.



В министерстве также сообщили, что пострадавший несовершеннолетний был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в качестве обвиняемого.



Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления — нож.



Расследование ведётся по части 3-й статьи 117-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет», — говорится в информации.





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