Нанука Жоржолиани: должность председателя в ЕНД упразднять не планируется

10.07.2026 12:24





«Должность председателя в «Едином национальном движении» не будет упразднена», заявила Нанука Жоржолиани в интервью программе «Реакция» Инги Григолия, комментируя заявление исполняющей обязанности председателя партии Тины Бокучава. Ранее последняя заявила, что не намерена покидать ЕНД, однако в условиях неясности процедур по упразднению должности председателя, вероятно, не намерена бороться за эту позицию. Жоржолиани выразила удивление по поводу, что Бокучава не знала об этом, поскольку данный вопрос, как она утверждает, активно обсуждается внутри партии.



«Все в партии знают, что вопрос об упразднении должности председателя вообще не стоит на повестке дня. Речь идет о временной управляющей группе сроком на шесть месяцев – до проведения выборов. Важно, что выборы пройдут прямым голосованием. Вы знаете, что существует два формата выборов: один – когда голосуют только члены партии (Политический совет), и второй – когда возможность голосовать предоставляется сторонникам.



Именно так проходили выборы между Леваном Варшаломидзе и Никой Мелия, а также между Леваном Хабеишвили и Никой Мелия. Это правило было нарушено лишь однажды – когда председателем стала Тина Бокучава», — сказала Жоржолиани.



Напомним, находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили ранее заявил, что будет создан «Совет реформаторов», который он возглавит в качестве председателя. Исполнительным секретарем совета, по его словам, станет Нанука Жоржолиани.





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