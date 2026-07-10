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На стадионе «Челе Арена» в Кобулети продолжаются работы


10.07.2026   13:19


Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с председателем Верховного совета Цотне Ананидзе и мэром Кобулети Ираклием Цецхладзе ознакомился с состоянием спортивной инфраструктуры.

На стадионе «Челе Арена» уже установили современное наружное освещение. Это позволит проводить здесь чемпионаты и спортивные мероприятия разного уровня.

Параллельно продолжаются работы внутри стадиона.

С ходом проекта также ознакомились депутат парламента Грузии Гиа Чкониа, руководитель Компании по управлению проектами Аджарии Леван Кванталиани, а также представители мэрии и сакребуло Кобулети.


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