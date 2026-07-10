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TI будет защищать интересы участницы тбилисских акций в ЕСПЧ
10.07.2026 12:21
Организация Transparency International Georgia (TI) будет представлять интересы участницы акций Тамар Перадзе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Как сообщили в организации, дело касается назначения Перадзе административного ареста за нахождение на тротуаре, а также нарушения ее фундаментальных прав.
Напомним, в мае члену партии «Дроа» Тамар Перадзе был назначен двухсуточный административный арест. Министерство внутренних дел Грузии обвинило ее в том, что она находилась на тротуаре и препятствовала движению автотранспорта.
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