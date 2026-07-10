В Батуми представили новую молодёжную инициативу

10.07.2026 12:50





Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе принял участие в презентации новой многопрофильной инициативы «Институциональная память самоуправления Батуми и перспективы развития».



Мероприятие открыл председатель сакребуло Батуми Иванэ Маисурадзе. Он рассказал о важности поддержки молодёжи и новом формате сотрудничества с молодыми людьми.



Цель инициативы — усилить гражданскую активность молодёжи, вовлечь её в работу местного самоуправления и показать роль сакребуло в поддержке и развитии молодёжных проектов.



На мероприятии выступил инклюзивный коллектив «Цисарткела», представивший миниатюру «Батуми». Выступление символизировало единство, равенство и важность социальной интеграции.



Юным актёрам вручили памятные подарки председатель Верховного совета Аджарии Цотнэ Ананидзе и председатель сакребуло Батуми Иванэ Маисурадзе.





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