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В Батуми представили новую молодёжную инициативу


10.07.2026   12:50


Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе принял участие в презентации новой многопрофильной инициативы «Институциональная память самоуправления Батуми и перспективы развития».

Мероприятие открыл председатель сакребуло Батуми Иванэ Маисурадзе. Он рассказал о важности поддержки молодёжи и новом формате сотрудничества с молодыми людьми.

Цель инициативы — усилить гражданскую активность молодёжи, вовлечь её в работу местного самоуправления и показать роль сакребуло в поддержке и развитии молодёжных проектов.

На мероприятии выступил инклюзивный коллектив «Цисарткела», представивший миниатюру «Батуми». Выступление символизировало единство, равенство и важность социальной интеграции.

Юным актёрам вручили памятные подарки председатель Верховного совета Аджарии Цотнэ Ананидзе и председатель сакребуло Батуми Иванэ Маисурадзе.


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