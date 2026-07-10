Правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере, один человек задержан

10.07.2026 11:57





Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали ранее судимого мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их сбыту.



Как сообщили в МВД, в ходе личного обыска у обвиняемого в качестве вещественного доказательства были изъяты подготовленные к реализации наркотические средства — около одного килограмма, а также 89 расфасованных свёртков с наркотическим средством «марихуана».



По информации ведомства, в результате следственных действий сотрудники полиции также изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.



Расследование ведётся по статьям 260 и 260¹ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.







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