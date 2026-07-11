Полиция обнаружила нарколабораторию - задержан гражданин Украины

11.07.2026 11:58





В результате принятых полицейскими мер сотрудники Главного управления полиции имени Ваке-Сабуртало Тбилисского управления внутренних дел обнаружили импровизированную нарколабораторию и арестовали гражданина Украины по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый с целью дальнейшей продажи изготавливал наркотики в так называемой лаборатории, оборудованной во временном жилище, используя различные химические вещества и прекурсоры.



В ходе обыска временного жилища задержанного сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков «Мефедрон» и «Альфа-ПВП» весом до полутора килограммов.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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