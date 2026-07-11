|
|
|
Полиция обнаружила нарколабораторию - задержан гражданин Украины
11.07.2026 11:58
В результате принятых полицейскими мер сотрудники Главного управления полиции имени Ваке-Сабуртало Тбилисского управления внутренних дел обнаружили импровизированную нарколабораторию и арестовали гражданина Украины по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый с целью дальнейшей продажи изготавливал наркотики в так называемой лаборатории, оборудованной во временном жилище, используя различные химические вещества и прекурсоры.
В ходе обыска временного жилища задержанного сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков «Мефедрон» и «Альфа-ПВП» весом до полутора килограммов.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна