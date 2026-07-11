Каха Каладзе: Все должны выражать свое мнение в рамках закона

11.07.2026 11:34





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что любой гражданин страны имеет возможность выразить свою позицию и провести митинг, однако это не должно выходить за рамки закона.



«Свобода слова и выражения мнений в стране защищена. Мы все это прекрасно знаем. Любой человек может выразить свою позицию по любому вопросу, провести митинг, собрать несколько человек, в этом нет никакой проблемы. У всего есть свои правила, существуют рамки и законы. Каждый должен выражать свое мнение в рамках закона. За действия другого типа, когда выходите за рамки закона, всегда последует соответствующая реакция», – сказал Каха Каладзе.



Что касается вопроса о том, должна ли международная организация ALDE, являющаяся партнером партии «Сильная Грузия – Лело», дистанцироваться от незаконных действий членов партии, мэр Тбилиси ответил, что этого не только не произойдет, а наоборот, они могут вновь поощрить насильственные действия в стране.



«У меня нет иллюзий, что они от кого-либо отстранятся, в данном случае от «Лело», потому что то, что мы видим в последние годы в виде процессов, происходящих в стране, конечно же, управляется извне, они получают задания извне, у них есть свои хозяева. Они не смогут и не захотят от всего этого дистанцироваться, наоборот, они могут даже поощрять это. Мы видели, как в последние годы оказывалось содействие, финансирование насильственных группировок, экстремистских организаций. Такова данность на сегоняшний день. Давайте не будем питать иллюзий…», — отметил мэр столицы.



Для информации: Алеко Елисашвили был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в попытке совершения террористического акта по эпизоду 29 ноября.







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