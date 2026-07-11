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Задержан подозреваемый в убийстве Фатимы Каримовой


11.07.2026   17:21


Правоохранители задержали гражданина Азербайджана Эмина Алиева, который задушил в общей квартире в Тбилиси свою двоюродную сестру - также гражданку Азербайджана Фатиму Каримову. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии. По данным ведомства, обвиняемый был задержан в Международном аэропорту Батуми.

«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси и Департамента центральной криминальной полиции Министерства ВД в результате совместно проведённых оперативных мероприятий и следственных действий задержали в Международном аэропорту Батуми лицо, обвиняемое в убийстве, совершённом в Тбилиси.

Задержание обвиняемого было осуществлено в тесной координации с турецкими и азербайджанскими коллегами, а также при непосредственной включенности полицейского атташе Грузии в Турции.

27 июня текущего года обвиняемый во временной жилой квартире в Тбилиси нанёс опасные для жизни повреждения своей родственнице. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

Расследование ведётся по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и бессрочно», - говорится в информации.


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