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Пограничная полиция Грузии получила 30 новых автомобилей


11.07.2026   18:24


Пограничная полиция Министерства внутренних дел Грузии получила 30 новых автомобилей.

В том числе 20 единиц внедорожников.

Автомобили полностью соответствуют международным стандартам и предназначены для эффективного передвижения по труднопроходимой местности.

На церемонии передачи автомобилей присутствовали представители руководства Пограничной полиции, которые ознакомились с возможностями новой техники.


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