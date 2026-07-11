Пограничная полиция Грузии получила 30 новых автомобилей

11.07.2026 18:24





Пограничная полиция Министерства внутренних дел Грузии получила 30 новых автомобилей.



В том числе 20 единиц внедорожников.



Автомобили полностью соответствуют международным стандартам и предназначены для эффективного передвижения по труднопроходимой местности.



На церемонии передачи автомобилей присутствовали представители руководства Пограничной полиции, которые ознакомились с возможностями новой техники.





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