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Пограничная полиция Грузии получила 30 новых автомобилей
11.07.2026 18:24
Пограничная полиция Министерства внутренних дел Грузии получила 30 новых автомобилей.
В том числе 20 единиц внедорожников.
Автомобили полностью соответствуют международным стандартам и предназначены для эффективного передвижения по труднопроходимой местности.
На церемонии передачи автомобилей присутствовали представители руководства Пограничной полиции, которые ознакомились с возможностями новой техники.
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