Обвиняемый в домашнем насилии высокопоставленный полицейский покинул должность

11.07.2026 18:29





Высокопоставленный сотрудник полиции Иосеб Сигуа, которого его супруга Софио Сигуа- Шатберашвили обвиняет в домашнем насилии и угрозах, покинул занимаемую должность. Он возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии. На этот пост он был назначен всего несколько дней назад.



Ранее он занимал должность начальника Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси.



Что касается обвинений в его адрес, первоначально супруга Сигуа в эфире программы «Суббота Нодара Меладзе» заявила, что муж угрожал ей убийством, в том числе говорил, что сбросит ее с 12-го этажа, «посадит в бочку и закопает».



Позже Шатберава сообщила агентству InterpressNews, что накануне сотрудники правоохранительных органов надели на Иосеба Сигуа электронный браслет.



Кроме того, в отношении него выдан охранный ордер, а также ограничено право на ношение оружия.





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