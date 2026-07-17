Жителю Квемо-Картли грозит до 7 лет тюрьмы за шантаж интимными фото

17.07.2026 19:53





Прокуратура Грузии сообщила о задержании жителя региона Квемо-Картли, который шантажировал свою знакомую интимными фото.



По данным следствия, обвиняемый незаконно сделал снимок, отображающий личную жизнь потерпевшей, во время видеозвонка, незаконно сохранил его на своем телефоне и использовал для оказания психологического давления.



Задержанному предъявили обвинения по части 1 статьи 157 УК Грузии – незаконное приобретение, хранение и распространение тайны личной жизни. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.





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