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Молдаванин с помощью дрона шпионил в Германии за производителем Leopard и Caesar - СМИ
17.07.2026 21:31
Немецкая полиция задержала 37-летнего гражданина Молдовы по подозрению в запуске дрона над территорией оборонной компании KNDS.
Об этом источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".
Ранее в пятницу стало известно, что задержанный мужчина снимал с помощью дрона объекты оборонного назначения в интересах иностранной организации или запрещенной группы.
Прокуратура Мюнхена сообщила, что получила ордер на арест этого мужчины и что полиция задержала его 15 июля после получения информации от общественности. Его имя не называется.
Источник в органах безопасности идентифицировал упомянутую оборонную компанию как KNDS – франко-немецкий оборонный концерн, который производит, в частности, танки Leopard 2 и гаубицы Caesar.
Напомним, 13 июля Нидерланды вызвали посла РФ из-за взлома камер на маршрутах военных поставок в Украину.
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