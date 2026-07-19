Заявление МВД Грузии о произошедшем на свадьбе в Телави конфликте с участием иностранок

19.07.2026 14:49





Полиция Кахети задержала по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью одного человека. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



Согласно расследованию, дело касается инцидента, произошедшего в одной из гостиниц в Телави во время свадьбы, когда граждане иностранного государства с балкона гостиничного номера оскорбили участников свадьбы и облили водой аппаратуру.



Как сообщает МВД, произошедшее стало причиной физического противостояния и обвиняемый нанес повреждения женщине - иностранной гражданке.



«Сотрудники Департамента полиции Кахети Министерства внутренних дел задержали по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью однго человека.



Согласно показаниям свидетелей, во время проведения свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице иностранные граждане с балкона гостиничного номера оскорбили находившихся на свадьбе, и облили водой аппаратуру, после чего обвиняемый причинил физические повреждения женщине-гражданке иностранного государства.



Пострадавшую доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.



В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий лицо, совершившее преступление, задержано.



Расследование ведётся по статье 120 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет», - говорится в информации.



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По словам оппозиционера Бориса Челе Куруа, разгневанный грузинский мужчина поднялся в номер и ударил одну из женщин. После инцидента россиянки опубликовали пост в соцсетях и обратились за помощью к мэру Тбилиси Кахе Каладзе.



«Интересно, что он теперь сделает», — написал Куруа.



Версия Бориса Челе Куруа



По словам Куруа, россиянки вылили воду из окна гостиницы на свадебное застолье, где отдыхали гости. После этого один из мужчин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поднялся к ним в номер и ударил одну из женщин.



Он подчеркнул, что не оправдывает мужчину, поскольку бить женщину недопустимо, независимо от обстоятельств. Однако отметил, что в комментариях к видео россияне начали отмечать Каху Каладзе с просьбами вмешаться в ситуацию.



Что утверждают россиянки



По имеющейся информации, женщины заявляют, что причиной физического нападения стало то, что они разговаривали по-русски, что якобы вызвало раздражение у грузин. Одна из участниц инцидента написала:



«Этот геноцид мне уже надоел. Почему кто-то считает, что имеет право издеваться над человеком из-за его языка?»



По ее словам, они уже дали показания полиции.



Версия брата участника драки



Свою позицию также изложил брат мужчины, попавшего на видео.



По его словам, женщины дважды намеренно вылили воду на гостей свадьбы, их праздничный стол и музыкальную аппаратуру, из-за чего оборудование было повреждено.



Он написал:



«Это мой брат. Конечно, я не оправдываю насилие, но нужно сказать правду о том, что произошло. На свадьбе моего второго брата эти девушки из-за шума дважды выливали на нас воду, чтобы повредить аппаратуру, и действительно ее повредили. Они плевали в нас, оскорбляли и одновременно снимали происходящее на видео, чтобы затем зафиксировать любую возможную реакцию с нашей стороны».



Версия родственницы мужчины, ударившего туристку в Кахети



«Этот парень — сын моей двоюродной сестры. Вчера у его брата была свадьба — красивая, с большим грузинским застольем. Но вдруг нескольким женщинам из числа гостей не понравилась грузинская музыка. Сначала они вылили на наш стол вино, потом мочу, а затем начали плевать в сторону нашего застолья и музыкантов.



Люди стали расходиться, но они продолжали провоцировать. Видели, что вокруг много выпивших молодых людей, и намеренно действовали им на нервы. Кричали: "Папуасы", "Грузины — свиньи". А когда жених и невеста танцевали грузинский танец, они сверху плевали на аппаратуру.



Мы тысячу раз просили администрацию отеля вмешаться и урегулировать ситуацию. К сожалению, они оказались бессильны. Не знаю, как именно всё произошло дальше, но брат жениха поднялся, чтобы поговорить с ними, и та женщина схватила его за горло.



Парень был пьян, я его не оправдываю. Но всё это произошло уже после того, как нас долго провоцировали. К сожалению…»- говорит родственница парня ударившего девушку.







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