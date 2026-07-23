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В Марнеули мужчина с ножом напал на жену и мать
23.07.2026 12:42
Полиция задержала жителя Марнеульского муниципалитета по обвинению в нападении с ножом на супругу и мать. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Следствие установило, что обвиняемый нанес супруге ранения холодным оружием во время конфликта. Также повреждения получила мать обвиняемого», — информирует ведомство.
Обеих пострадавших госпитализировали.
Предполагаемого нападавшего задержали по горячим следам. В качестве вещдока у него изъяли орудие преступления — нож.
Дело возбуждено по части 3 статьи 11¹-117 УК Грузии — умышленное причинение тяжких телесных повреждений члену семьи. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 13 лет.
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